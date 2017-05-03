Новый мост асфальтируют в Чугуевском районе
Дорожники приступили к асфальтированию восстановленного пролета на мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили специалисты, работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.
«Здесь был заменен поврежденный тайфуном «Лайонрок» пролет моста. Строители установили новые железобетонные балки, изготовленные во Владивостоке. Теперь приступили к укладке верхних слоев дорожной одежды. Останется смонтировать барьерное ограждение и можно будет вводить мост в эксплуатацию», – рассказали в «Примавтодор».
Помимо замены пролета на мосту через реку Извилинка выполнены работы по восстановлению конуса, укреплению шкафных стенок, переходной плиты и расчистки русла.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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