Новый мост асфальтируют в Чугуевском районе

Дорожники приступили к асфальтированию восстановленного пролета на мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили специалисты, работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.

«Здесь был заменен поврежденный тайфуном «Лайонрок» пролет моста. Строители установили новые железобетонные балки, изготовленные во Владивостоке. Теперь приступили к укладке верхних слоев дорожной одежды. Останется смонтировать барьерное ограждение и можно будет вводить мост в эксплуатацию», – рассказали в «Примавтодор».

Помимо замены пролета на мосту через реку Извилинка выполнены работы по восстановлению конуса, укреплению шкафных стенок, переходной плиты и расчистки русла.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]