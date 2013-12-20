Свыше миллиона рублей алиментов задолжал своей дочери житель Кавалеровского района
В отношении жителя Кавалеровского района возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, должник нигде не работал и не имел никакого заработка, соответственно, деньги на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивал. Долг составил свыше миллиона рублей.
За уклонение от уплаты алиментов неплательщик был привлечен к административной ответственности и приговорен к наказанию в виде 30 часов обязательных работ. В надежде уйти уголовной ответственности должник произвел разовую выплату в размере 170 рублей. Однако избежать последствий неуплаты алиментов ему не удалось.
Дознавателем отдела судебных приставов по Кавалеровскому району в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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