Заброшенное здание загорелось во Владивостоке

Утром, в 9.01, 7 ноября во Владивостоке в доме по адресу Пушкинская, 47 произошло возгорание. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv и начальника пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю Михаила Исаметова.

К месту происшествия прибыли три пожарных расчета и 15 человек личного состава. На площади около 50 кв. метров горел мусорв. Здание давно стоит заброшенным, поэтому внутри помещений никого не было. Погибших и пострадавших нет. Локализовать возгорание удалось спустя несколько минут.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]