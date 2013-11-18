Анонс на 8 ноября

8 ноября в 18.30 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр., 20) состоится общегородской семинар школы жилищного просвещения «Управдом».

8 ноября - Международный день КВН.

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]