В Находке по требованию прокуратуры судовладелец поднял затонувшее судно

В июле 2017 года в бухте Ольга Японского моря в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ затонул морской буксир «МБ-348». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, с целью недопущения негативного воздействия на водный объект Находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно. В настоящее время ответчик завершил работы в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]