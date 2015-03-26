Мэрия выставила на аукцион объекты Владивостокской крепости

20 объектов недвижимости в разных районах Владивостока можно взять в аренду. Три аукциона состоятся 21 ноября, 22 ноября и 23 ноября. Заявки в мэрии принимаются до 17 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Все объекты предлагаются в аренду на 5 лет. Цена зависит от площади и оценочной стоимости объектов. В ходе аукциона цена на все объекты может остаться на первоначальном уровне, либо вырасти, если конкуренция окажется высокой.

Нежилые помещения различной площади — от 8 до 530 кв. метров — расположены на Океанском проспекте, ул. Морозова, Фадеева, Луговой, Светланской, Бестужева, Успенского и других. Здесь предлагается разместить офисы, предприятия общепита или бытового обслуживания, магазины, спортзалы, частные детские сады, образовательные или медицинские учреждения. В здании площадью 248 кв. метров на ул. 2-й Строительной, 12а, можно разместить автосервис и другие подобные предприятия технического профиля.

Особое место среди предлагаемых в аренду помещений занимают объекты Владивостокской крепости. На этот раз предпринимателям предлагают форт Поспелова на острове Русский вместе с земельным участком площадью около 63 тысяч кв. м, Назимовскую батарею (район улицы Бархатной), укрепления на улице Лесной — также с земельным участком. Цена аренды также зависит от площади.

При этом два объекта площадью более 240 кв. метров каждый на улице Юмашева, 7– предлагаются в безвозмездное пользование. Предпринимателю необходимо только по итогам аукциона внести единовременную плату за право аренды.

Целевое использование всех объектов крепости – организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионная деятельность, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта и т.д.

Предприниматели могут заранее ознакомиться с документами, осмотреть и прицениться к объектам, сообщают в администрации города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]