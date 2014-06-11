Прокуратура назвала причину крушения владивостокского Ан-2 в Приамурье
Самолет Ан-2 разбился недалеко от аэропорта Экимчан Амурской области из-за отказа двигателя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство «Интерфакс — Дальний Восток» и Благовещенскую транспортную прокуратуру.
Самолет Ан-2 RA - 02305, рейс HR 9001 принадлежавший «ДальТрансАэро» на правах аренды (арендодатель — ООО «Зодиак Групп»), вылетел в 8.45 местного времени. Примерно через 10 минут после взлета в самолете послышался гул, двигатель работал нестабильно, с хлопками, уточнили в прокуратуре.
В итоге произошел отказ двигателя и самолет, не долетев 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан, резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа. При приземлении воздушное судно получило серьезные повреждения, возник пожар. Подоспевшие сотрудники аэропорта достали командира воздушного судна А. Карнауха, командир-инструктор С. Кошевой погиб, получив значительные ожоги. Пассажиров на борту самолета не было. Воздушное судно упало между домами, на земле погибших и пострадавших нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), проводятся следственные действия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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