Открыли проезд по улице Станюковича во Владивостоке
Застройщик Gavan Residence с изрядным опозданием открыл проезд по улице Станюковича во Владивостоке. Одностороннее движение осуществляется только в сторону Эгершельда, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladivostokrt.
апомним, открыть движение по временной схеме для легковых автомобилей и пешеходов на Станюковича, где в феврале произошло обрушение подпорной стены и части дороги, планировалось 1 ноября. По решению комиссии движение автомобилей должно осуществляться по направлению от Станюковича, 1 к Станюковича, 37. Проезд грузового транспорта запрещен, а нарушения ПДД будут фиксировать камеры наружного наблюдения.
Однако 1 ноября проезд не открыли. Забор и знак «Проезд запрещен» встречали желающих проехать также второго и третьего числа. Лишь к выходным дорога оказалась открыта. Узкий временный проезд не заасфальтирован и отгорожен от строительного забора бетонными блоками.
Полноценную дорогу на Станюковича сделают не раньше следующего года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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