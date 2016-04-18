Столетие октябрьского переворота Приморская картинная галерея отмечает выставкой под названием «Даешь революцию в искусстве!». Она открылась в канун Дня народного единства в залах на Партизанском проспекте. Впервые за последние 30 лет там снова появились советские реликвии. Как встретили их первые зрители?

«Приветствуем посетителей выставки!» — лозунг с дореволюционной орфографией встречает гостей. В рамах и под стеклом портреты комсомольцев, воинствующих пролетариев и партизан, что идут «По долинам и по взгорьям». Экспозиция погружает в атмосферу энтузиазма первых лет советской власти.

Дмитрий Рыкунов, сотрудник Приморского музея им. Арсеньева: «Масса различных идей, масса различных людей, масса различных событий происходящих. От старого мира отрекались, и хорошо, чисто с эмоциональной точки зрения как раз попали в точку».

Чтобы впечатлить зрителя, организаторам пришлось изрядно потрудиться. «Революция в искусстве» — понятие двоякое. Во-первых, это взрыв творческой жизни в начале XX века, когда появились новые течения живописи, литературы, музыки. А уж во-вторых — изображение героев Октябрьских событий и гражданской войны на холстах и картоне.

Наталья Левданская, зам. директора Приморской государственной картинной галереи: «Конечно, материал чрезвычайно сложный и надо сказать, что нам с трудом удалось все это. Мы должны были показать именно это время, отношение к этому событию со стороны художников прежде всего».

Из запасников достали уникальные экспонаты — работы художников Владивостока '20-х годов, друзей эпатажного Давида Бурлюка. Не обошли вниманием и художественную Лениниану. Без всякого политического контекста выставили портреты вождя, чей образ порой становился настоящим произведением искусства. Как у Николая Жукова, например. Под стеклом — его автограф, подарок Приморской галерее в год «подготовки к 100-летию Ильича». Графика представлена и на страницах редких книг — из библиотеки галереи.

Галина Лунегова, сотрудник Приморской картинной галереи: «На этой выставке мы представляем помимо литературы, которая отражает тему «Революция и культура», «Революция и искусство», издания наши, приморские. Это Шебеко, Таболкин, Черкасов, Чеботарев, которые иллюстрировали книги».

Свою задачу организаторы видели в том, чтобы зрители покидали выставку с чувством уважения к эпохе, в которой были высокие идеалы и стремления, ошибки и достижения. «Революцию в искусстве» можно прочувствовать в галерее на Партизанском проспекте до 10 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]