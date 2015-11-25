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Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Фото: Администрация ПК

Уборка кукурузы продолжается в Приморье. Средняя урожайность – 70 центнеров с гектара. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сельхозпроизводители убрали более 6,3 тысяч гектаров.

С полей собрано более 43 тысяч тонн кукурузы, что на 20 тысяч больше уровня прошлого года. Средняя урожайность – 70 центнеров с гектара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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