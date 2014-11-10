Наркотики и оружие изъяли у жителя поселка Пластун

Наркотики, оружие и боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Тернейском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке законности промысловой деятельности специалисты в Находке выявили охотничий карабин без номеров, маркировки и документов, три затвора к огнестрельному оружию неустановленной марки, а также более 200 патронов разного калибра и различных модификаций. Арсенал хранился на территории частного домовладения одного из жителей поселка Пластун. Помимо этого, в подсобных помещениях сотрудники органа безопасности обнаружили еще и коробки с высушенными растениями и семенами, предположительно, маньчжурской конопли. Мужчина пояснил, что оружие и патроны он недавно нашел и собирался сдать находку в полицию.

Сейчас изъятые вещества и оружие направлены на экспертизу.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]