Наркотики и оружие изъяли у жителя поселка Пластун
Наркотики, оружие и боеприпасы изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Тернейском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке законности промысловой деятельности специалисты в Находке выявили охотничий карабин без номеров, маркировки и документов, три затвора к огнестрельному оружию неустановленной марки, а также более 200 патронов разного калибра и различных модификаций. Арсенал хранился на территории частного домовладения одного из жителей поселка Пластун. Помимо этого, в подсобных помещениях сотрудники органа безопасности обнаружили еще и коробки с высушенными растениями и семенами, предположительно, маньчжурской конопли. Мужчина пояснил, что оружие и патроны он недавно нашел и собирался сдать находку в полицию.
Сейчас изъятые вещества и оружие направлены на экспертизу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.11.2017 Более 3,5 тонн краба, наркотики, оружие и боеприпасы изъяты в Тернейском районе Приморья
-
24.07.2017 У приморца найден целый оружейный арсенал
-
30.06.2017 Около полутонны краба изъято из незаконного оборота в Приморье
-
18.04.2017 У жителя Дальнегорска изъят целый арсенал
-
20.01.2015 У жителя Приморья обнаружили марихуану и оружие
-
10.11.2014 Более 15 кг марихуаны изъяли у жителя Приморья
Добавить комментарий