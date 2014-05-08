В Приморье изъята крупная партия просроченной рыбы без документов
Почти тонну рыбопродукции сомнительного качества обнаружили в ходе проведения плановой выездной проверки сотрудники Управления Россельхознадзора на крупном холодильном складе во Владивостоке. Более 960 кг рыбной продукции находились в двух морозильных камерах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В одной из морозильных камер проверяющие обнаружили более 400 кг мороженой корюшки с истекшим более полумесяца назад сроком годности. В соседней морозильной камере хранилось 143 кг просроченной горбуши, срок хранения которой закончился еще в начале июля. Вся продукция хранилась без ветеринарных сопроводительных документов. В этой же камере находилось более 400 кг кижуча, также без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение, возбуждено дело об административном правонарушении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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