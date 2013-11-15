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Активный циклон принесет сильные осадки в Приморье 10 ноября

Активный циклон принесет сильные осадки в Приморье 10 ноября

В четверг, 9 ноября, в Приморье ненадолго установится спокойная погода без осадков, но уже в пятницу, 10 ноября, в крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, утром с северо-восточных районов Китая на Приморье выйдет активный циклон, начнутся, а днём сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнёт поступать холодный воздух, температура воздуха понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, снег. В большенстве районов ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13–18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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