Во Владивостоке будут готовить специалистов для алмазогранильной отрасли

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и московский Колледж предпринимательства №11 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов для алмазной отрасли ДФО. Соглашение подразумевает подготовку краткосрочных и долгосрочных образовательных программ, сообщили в АРЧК ДВ.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, колледж предпринимательства №11 города Москвы – единственная в стране аккредитованная образовательная организация, осуществляющая подготовку специалистов в области обработки алмазного сырья. Специалисты колледжа прибыли в Приморье с рабочим визитом, для того чтобы обсудить детали сотрудничества в решении стратегической задачи по подготовке специалистов для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока.

Как отметил руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман Дяблов, в интересах резидента Свободного порта Владивосток компании «КГК ДВ», реализующей инвестиционный проект фабрики по огранке алмазов, совместно с колледжем будут разработаны краткосрочные и профессиональные образовательные программы.

Учебный центр по огранке планируется открыть на базе Промышленного колледжа энергетики и связи Владивостока. В дальнейшем его выпускники смогут продолжить обучение в Инженерной школе ДВФУ.

«Первоначальная потребность в кадрах резидента Свободного порта Владивосток «КГК ДВ», реализующего инвестиционный проект фабрики по огранке алмазов, составляла 250 человек, но таких специалистов пока просто нет на Дальнем Востоке. Это стало своеобразным вызовом для Агентства, найти и организовать подготовку кадров для алмазогранильной отрасли региона, и мы справляемся с этой задачей, фабрика заработает. На начальном этапе большую часть составят иностранные специалисты, которые в дальнейшем, по мере передачи опыта будут замещаться россиянами. Мы готовы найти любые кадры, которые необходимы для работы резидентов», - заявил глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Напомним, индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Инвестор стал резидентом Свободного порта Владивосток и реализует здесь проект фабрики по огранке алмазов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]