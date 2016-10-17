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Русла рек расчищают в Кавалеровском районе Приморья

Русла рек расчищают в Кавалеровском районе Приморья

Фото: Администрация ПК

Расчистка русел рек Высокогорская, Кавалеровка, Зеркальная в Кавалеровском районе уже завершена на 75 процентов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Как рассказал глава администрации района Сергей Гавриков, сейчас техника расчищает берега и русла рек от растительности, грунта и мусора, создаются защитные валы.

 «Мы не только расчищаем берега, но и укрепляем их, отсыпая скальным грунтом. Это позволит в будущем избегать размыва. Работы на реках в посёлках Высокогорск и Горнореченский завершатся до конца ноября, после чего перебросим технику в посёлок Рудный – там также будем делать защитные валы», – пояснил руководитель района, добавив, что в посёлках Кавалерово и Хрустальный уже закончили расчистку русел рек.

Сергей Гавриков уточнил, что на гидрозащитные мероприятия в муниципалитет направлено более 18 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме этого, на эти цели из краевого резервного фонда Кавалеровский район получил 3,5 миллиона рублей.

По мнению главы района, выполненные работы позволят защитить район от возможных наводнений в будущем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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