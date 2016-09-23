Пилоты разбившегося в Приамурье самолета сделали все, чтобы не упасть на дома — очевидец

Пилоты самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в районе поселка Экимчан Амурской области, старались увести самолет от жилых домов, сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» директор аэропорта Экимчан Владимир Семенов, передает «Вести: Приморье».

«Никаких опасений лично мне о неисправности самолета экипаж не выказывал. Времени сообщить диспетчеру о проблемах на борту у них явно не было. Очевидцев было много, и я в том числе видел, как разворачивались события. Самолет быстро начал терять высоту, было слышно, что перебои в двигателе. Видно, они тянули самолет как могли, чтобы не упасть на дома. Там постройки буквально в 50 метрах», - отметил В.Семенов.

Оба члена экипажа из Амурской области. Выживший пилот Андрей Карнаух — из Благовещенска, погибший Сергей Кошевой — из города Зея.

«Когда подбежали те, кто оказался рядом с местом жесткой посадки, самолет уже загорался. Успели быстро вытащить одного из пилотов, а второй был без сознания. Если бы пламя разгорелось не так быстро, его бы тоже вытащили», — заметил собеседник агентства.

По его словам, в среду в Экимчан должна прибыть авиационная комиссия из Москвы. На место происшествия уже выехал Благовещенский транспортный прокурор, руководитель Амурского следственного отдела Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, транспортная полиция.

Как сообщалось, самолет Ан-2, принадлежавший «ДальТрансАэро» на правах аренды (арендодатель — ООО «Зодиак Групп»), вылетел в 8.45 местного времени (2:45 мск) и спустя примерно 10 минут полета совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Экимчан из-за отказа двигателя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]