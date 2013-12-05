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Дополнительный скорый пассажирский поезд назначается в канун Нового года между Владивостоком и Хабаровском

Дополнительный скорый пассажирский поезд назначается в канун Нового года между Владивостоком и Хабаровском

Фото: Primpress

На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней.

График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):

Отправление

Прибытие

Станция

Дата и время

Станция

Владивосток

29.12.2017 в 12:10

Хабаровск

Хабаровск

30.12.2017 в 12:32

Владивосток

Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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