Дополнительный скорый пассажирский поезд назначается в канун Нового года между Владивостоком и Хабаровском
На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней.
График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):
|
Отправление
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Прибытие
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Станция
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Дата и время
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Станция
|
Владивосток
|
29.12.2017 в 12:10
|
Хабаровск
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Хабаровск
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30.12.2017 в 12:32
|
Владивосток
Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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