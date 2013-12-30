Двое несовершеннолетних задержаны по подозрению в «заминировании» ТЦ «Бачурин»

Двоих несовершеннолетних задержали полицейские по подозрению в ложном сообщении о бомбе в торговом центре на Баляева во Владивостоке. Из-за неудачной шутки из здания были эвакуированы 500 человек, на месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и врачи скорой.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, подозреваемыми в телефонном терроризме оказались двое подростков, которые ради шутки сообщили о бомбе с уличного телефона-автомата.

Благодаря камерам видеонаблюдения стражи порядка установили личности и задержали обоих хулиганов. На родителей одного из них был составлен административный протокол, а второй подросток ранее сбежал из реабилитационного детского центра и находился в бегах.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]