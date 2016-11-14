В среду осадки в Приморье продолжатся, похолодает

Минувшим днём циклон смещался с северо-восточных районов Китая к границам Приморья. В западной половине края и на севере начались небольшие дожди, выпало от 0,1 до 2 мм. Во Владивостоке ночью с прохождением фронтальных разделов циклона выпало 4 мм осадков в виде дождя.

Сегодня, 8 ноября, циклон, углубляясь, уйдёт на юг Сахалина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, на погоду Приморья будет оказывать влияние его тыловая часть. С прохождением вторичного холодного фронта в отдельных районах края сохранятся осадки — дождь, мокрый снег. Температурный фон за фронтом начнёт понижаться, день будет прохладнее вчерашнего на 3–6 градусов. На побережье и юго-востоке усилится северо-западный ветер.

Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь. Постепенно будет усиливаться северо-западный ветер, а температура воздуха понижаться.

Ближайшей ночью небольшие осадки, уже в виде снега, сохранятся на севере центральных и восточных районов Приморья, на побережье будет дуть сильный ветер. В континентальной части края похолодает до −2…−7 °C, в горных районах до −13 °C, на побережье ожидается +3…−2 °C. Днём атмосферное давление будет расти, гребень антициклона с центром над Северной Кореей распространится на весь край. Осадки прекратятся, на восточном побережье сохранится порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +6…+11 °C, на севере −1…+4 °C.

В краевом центре завтра осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный сильный, утром начнёт ослабевать. Температура воздуха к утру понизится до 0…−2 °C. Днём максимальная температура не поднимется выше +6…+8 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]