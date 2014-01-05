Приморцам следует быть осторожными при выборе стеклоомывающей жидкости
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающих жидкостей.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендует приобретать стеклоомывающие жидкости только в стационарных местах торговли, где оформлены вывески и имеется полная информация о продавце. В Ваших интересах попросить продавца выдать вам расчетный документ и хранить его хотя бы первые несколько дней использования жидкости.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор, при покупке следует обращать внимание на информацию для потребителя, нанесенную на потребительскую тару. Она должна содержать сведения об изготовителе, его месте нахождения, а также о составе, сроках годности и мерах предосторожности.
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. Зачастую нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метанол является сильным нервным и сосудистым ядом с резко выраженным кумулятивным эффектом (т.е. накапливается в организме, что еще больше усиливает воздействие).
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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