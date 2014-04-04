В Уссурийске пройдет торжественное вскрытие капсулы с посланием потомкам

Торжественное вскрытие капсулы с посланием потомкам в Уссурийске намечено на 24 ноября, 15.00. В этот день жители и гости города узнают, что адресовали комсомольцы '70-х годов нашим современникам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на официальный сайт администрации УГО.

Послание пролежало в основании памятника борцам–патриотам Родины 40 лет. На мероприятии выступят очевидцы того времени. Капсула и ее содержимое будут переданы на хранение в Уссурийский городской музей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]