Религиозные комиксы и диски пытался ввезти гражданин США в Приморье
Необычный товар в багаже гражданин США, следующего из Китая в Россию, обнаружили уссурийские таможенники.
При устном опросе мужчина заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме не имеет. Однако, как оказалось позже, в картонных коробках гражданин перемещал 900 дисков и 5800 листовок с изображениями и текстом религиозного содержания.
Мужчина объяснил, что приобрел продукцию в Китае и везет ее в Россию для своего друга — пастыря, который должен был встречать его на вокзале, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Уссурийскую таможню.
За недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию, правонарушитель привлечен к административной ответственности.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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