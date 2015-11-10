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Религиозные комиксы и диски пытался ввезти гражданин США в Приморье

Религиозные комиксы и диски пытался ввезти гражданин США в Приморье

Фото: Пресс-служба Уссурийской таможни

Необычный товар в багаже гражданин США, следующего из Китая в Россию, обнаружили уссурийские таможенники.

При устном опросе мужчина заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме не имеет. Однако, как оказалось позже, в картонных коробках гражданин перемещал 900 дисков и 5800 листовок с изображениями и текстом религиозного содержания.

Мужчина объяснил, что приобрел продукцию в Китае и везет ее в Россию для своего друга — пастыря, который должен был встречать его на вокзале, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Уссурийскую таможню.

За недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию, правонарушитель привлечен к административной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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