Анонс на 9 ноября
9 ноября в 19.00 на приморской сцене Мариинского театра - опера в трёх действиях "Риголетто". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).
9 ноября в 21.30 в клубе BSB Владивостока - благотворительный концерт "Мы. Любим. Жизнь" германской рок-группы RAGE, в рамках юбилейного мирового тура, приуроченного к 30-летию группы.
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября - Международный день антиядерных акций .
9 ноября - Всемирный день качества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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