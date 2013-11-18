Анонс на 9 ноября

9 ноября в 19.00 на приморской сцене Мариинского театра - опера в трёх действиях "Риголетто". Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

9 ноября в 21.30 в клубе BSB Владивостока - благотворительный концерт "Мы. Любим. Жизнь" германской рок-группы RAGE, в рамках юбилейного мирового тура, приуроченного к 30-летию группы.

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября - Международный день антиядерных акций .

9 ноября - Всемирный день качества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]