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В центре Уссурийска появится новый сквер

В центре Уссурийска появится новый сквер

Фото: adm-ussuriisk.ru

В Уссурийске рабочие приступили к сносу здания на ул. Ленина, 108. Уссурийцы пожаловались главе на бесхозное здание, которое много лет портит внешний вид города. После его сноса на данном участке будет сквер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Рабочие на прошлой неделе провели подготовительные работы по  сносу дома и приступили к разборке кровли. Одноэтажное здание более 200 квадратных метров непригодно для использования. Его снесут в течение этой недели, сообщают специалисты.

Напомним, ранее в данном здании было расположено муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» Уссурийского городского округа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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