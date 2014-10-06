В центре Уссурийска появится новый сквер
В Уссурийске рабочие приступили к сносу здания на ул. Ленина, 108. Уссурийцы пожаловались главе на бесхозное здание, которое много лет портит внешний вид города. После его сноса на данном участке будет сквер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
Рабочие на прошлой неделе провели подготовительные работы по сносу дома и приступили к разборке кровли. Одноэтажное здание более 200 квадратных метров непригодно для использования. Его снесут в течение этой недели, сообщают специалисты.
Напомним, ранее в данном здании было расположено муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» Уссурийского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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