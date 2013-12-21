Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения
Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения и тренировки в рамках визита российских моряков в Камбоджу, который начался 7 ноября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"В рамках неофициального захода отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в Камбоджу предусмотрено проведение ряда совместных российско-камбоджийских мероприятий. В частности, в соответствие с планом визита, спланирована двусторонняя тренировка по вопросам пополнения запасов. Также моряки подразделений антитеррора двух стран обменяются опытом по противодействию терроризму и отработают практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности", - сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский..
Он добавил, что корабли ТОФ и ВМС Камбоджи проведут учения по связи и совместному маневрированию. Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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