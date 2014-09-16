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В Приморье скоро может открыться филиал Корейского института судостроения

В Приморье скоро может открыться филиал Корейского института судостроения

Фото: fishretail.ru

В Приморском крае в скором времени может открыться филиал Корейского института судостроения и морской инженерии. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Сеуле Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и президента Корейского института судостроения и морской инженерии KRISO господином Cу Сан Хена. Во встрече приняли участие заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и генеральный директор Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

KRISO сегодня является ведущим учреждением в сфере исследования, технологий разработок судостроительной промышленности Республики Корея. Институт занимается проектно-конструкторскими работами в области судостроения и морских инженерных систем, разработкой технологий подводного поиска и спасения пропавших в морских авариях, анализом безопасности судна и передовыми технологиями проектирования.

На Дальнем Востоке существует огромная потребность в обновлении рыбопромыслового флота. Регион, который обеспечивает 80 процентов общероссийского вылова рыбы на сегодняшний день практически не имеет в пользовании новых судов, отметил Александр Галушка.

Институт получит всю необходимую поддержку от Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта для построения эффективной работы на Дальнем Востоке.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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