Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:15
  0

Во Владивостоке задержана неучтенная морепродукция на миллион рублей

Во Владивостоке задержана неучтенная морепродукция на миллион рублей

Фото: Пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по ПК

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при осмотре промыслового судна, прибывшего в порт «Владивосток», обнаружили неучтенную морепродукцию. Ее рыночная стоимость может составлять около миллиона рублей.

Рыбопромысловый траулер «Актеон» прибыл в порт «Владивосток» из промысловой экспедиции. Однако на его борту, помимо документально подтвержденной продукции, были обнаружены так называемые «самозаготовки». В тайнике, который находился в вентиляционной шахте грузового трюма судна, пограничники обнаружили свыше 260 кг икры и 230 кг рыб лососевых пород. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении капитана судна вынесено определения по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря