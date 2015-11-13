Во Владивостоке задержана неучтенная морепродукция на миллион рублей
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при осмотре промыслового судна, прибывшего в порт «Владивосток», обнаружили неучтенную морепродукцию. Ее рыночная стоимость может составлять около миллиона рублей.
Рыбопромысловый траулер «Актеон» прибыл в порт «Владивосток» из промысловой экспедиции. Однако на его борту, помимо документально подтвержденной продукции, были обнаружены так называемые «самозаготовки». В тайнике, который находился в вентиляционной шахте грузового трюма судна, пограничники обнаружили свыше 260 кг икры и 230 кг рыб лососевых пород. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
В отношении капитана судна вынесено определения по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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