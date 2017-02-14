«Вести: Приморье»: Как выглядит обновленный проезд на ул. Станюковича во Владивостоке?

Во Владивостоке открыт долгожданный проезд по ул. Станюковича. В феврале здесь произошло обрушение подпорной стены и части дороги. Как выглядит обновленный проезд, и насколько оправданы ожидания жителей города — об этом расскажем в выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]