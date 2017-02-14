«Вести: Приморье»: Как выглядит обновленный проезд на ул. Станюковича во Владивостоке?
Во Владивостоке открыт долгожданный проезд по ул. Станюковича. В феврале здесь произошло обрушение подпорной стены и части дороги. Как выглядит обновленный проезд, и насколько оправданы ожидания жителей города — об этом расскажем в выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
07.11.2017 Открыли проезд по улице Станюковича во Владивостоке
-
14.02.2017 Момент обрушения стены и дороги на улице Станюковича попал на камеру наружного наблюдения
-
19.10.2017 Открыть движение на улице Станюковича во Владивостоке планируется 1 ноября
-
15.02.2017 Авария на Станюковича произошла из-за "нарушения связности грунта"
-
19.05.2017 Причина обрушения подпорной стены на ул. Станюковича во Владивостоке до сих пор не установлена
-
15.02.2017 Обрушение подпорной стены на ул. Станюковича во Владивостоке. Подробности
Добавить комментарий