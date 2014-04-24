В Находке задержан липовый генеральный директор судоходной компании

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 20-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по ДФО, молодой человек представлялся генеральным директором судоходной компании и предлагал гражданам помощь в трудоустройстве на судно. За услугу злоумышленник получал деньги в сумме от шести до двадцати тысяч рублей на банковскую карту и тратил на личные нужды.

Всего установлено пять фактов обмана граждан. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]