В Находке задержан липовый генеральный директор судоходной компании
Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 20-летнего жителя Владивостока, подозреваемого в мошенничестве.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по ДФО, молодой человек представлялся генеральным директором судоходной компании и предлагал гражданам помощь в трудоустройстве на судно. За услугу злоумышленник получал деньги в сумме от шести до двадцати тысяч рублей на банковскую карту и тратил на личные нужды.
Всего установлено пять фактов обмана граждан. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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