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Проект по расчистке реки Сунгача разрабатывают в Приморье

Проект по расчистке реки Сунгача разрабатывают в Приморье

Фото: Научно-популярная энциклопедия "Вода России"

Проект расчистки пограничной реки между Китаем и Россией должен быть разработан до конца 2017 года. На эти цели из федерального бюджета направят почти восемь миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в 2017 году Минприроды России утвердило план мероприятий по снижению негативного воздействия вод озера Ханка. Мероприятия, рассчитанные до 2022 года, сформированы с учётом гидрологических особенностей этого водного объекта. Одна из первоочередных мер – расчистка истока и русла реки Сунгача.

Сейчас Амурское бассейновое водное управление Росводресурсов разрабатывает проект расчистки русла реки, который должен быть выполнен к декабрю этого года. Планируемые гидротехнические работы позволят увеличить пропускную способность русла реки, тем самым стабилизировать водную обстановку в российской части водосбора озера Ханка. В свою очередь, это будет способствовать и предотвращению подтопления территорий и объектов инфраструктуры, расположенных рядом с озером.

Кроме того, для защиты населения и инфраструктуры побережья озера Ханка от негативного воздействия вод требуется провести проектно-изыскательские работы по изучению водохозяйственной, морфологической и гидрологической ситуации на объекте. После этого, будет определён состав и технические параметры мероприятий по оптимизации ситуации.

Приступить непосредственно к работам по расчистке реки планируется в 2018-2019 годах.

Справочно:

Озеро Ханка – самое крупное озеро в бассейне реки Амур, является трансграничным водным объектом, одновременно расположенным на территориях КНР (провинции Хэйлунцзян) и Российской Федерации (Приморский край). В озеро впадают 24 реки, в том числе 15 – с территории России. Из озера вытекает единственная река – Сунгача, которая также является трансграничной и соединяет озеро с рекой Уссури.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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