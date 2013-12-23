Бюджет Приморья в 2018 году сохранит социальную ориентированность

Основные статьи проекта краевого бюджета на 2018 год обсудили на комитете по социальной политике Законодательного Собрания края в среду, 8 ноября. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Приморского края, главный финансовый документ парламентариям представила и.о. директора департамента финансов Приморского края Наталья Снитко. По словам руководителя ведомства, доходы региона в следующем году в проекте бюджета составят 84,5 миллиарда рублей. Доходная часть сформирована за счет увеличения ставок акцизов на нефтепродукты в 2018 году по сравнению с 2017 годом, налогов, а также дотаций из федерального бюджета. Расходная часть краевого бюджета в 2018 году составит почти 90 миллиардов рублей, что на 12,6 миллиардов меньше, чем в 2017 году.

В следующем году краевой бюджет останется социально ориентированным, все социальные нормы утверждены в полном объеме. Кроме того, на 4,1% будут проиндексированы выплаты ежемесячного пособия на ребенка, регионального (семейного) капитала, мер социальной поддержки приемных семей, находящихся под опекой, ежегодной единовременной компенсации расходов на топливо и его доставку педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций и других выплат. В соответствии с индексацией, расходы на социальные нужды увеличатся более чем на 150 миллионов рублей.

Расходы на реализацию указов Президента РФ увеличатся на 1,4 миллиарда рублей по отношению к 2017 году. Дорожный фонд запланирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ в объеме почти 10 миллиардов рублей. В целом, на реализацию государственных программ, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальную поддержку, содействие занятости населения, а также на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, социальную сферу планируется направить почти 65 миллиардов рублей бюджетных средств.

Кроме того, дефицит краевого бюджета в следующем году сократится с 9,4 миллиардов рублей до 4,6 миллиардов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]