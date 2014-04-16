Путин поручил в течение трех лет найти замену долевому строительству

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования к 15 декабря 2017 года утвердить дорожную карту по «поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан».

Соответствующее положение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 25 октября совещания с Правительством.

Кроме того, Президент России поручил представить предложения о повышении ответственности губернаторов в сфере защиты прав дольщиков, а также о возложении ответственности на владельцев строительных фирм за ущерб участникам долевого строительства.

Также должны быть подготовлены предложения по «возложению ответственности на владельцев (бенефициаров) застройщиков за ущерб, нанесенный гражданам, средства которых были привлечены для строительства многоквартирных домов», и по защите прав граждан, средства которых привлекались застройщиками через специальные жилищные сертификаты или через участие в жилищно-строительных кооперативах.

Поручения адресованы Правительству России со сроком исполнения – 1 декабря текущего года.

Кроме того, до 15 декабря должно быть обеспечено внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих создание установления единого порядка осуществления контроля в области долевого строительства, а также установление для региональных властей обязанности по внесению в единую информационную систему жилищного строительства данных о разрешениях на возведение домов с привлечением средств граждан. Должна быть также усилена административная ответственность для региональных чиновников за нарушения в этой сфере.

Согласно поручению, необходимо установить и порядок контроля Фондом защиты прав дольщиков за финансовым состоянием застройщиков, привлекающих средства граждан.

Отметим, за последние годы в Приморье при участии администрации края сдано 10 долгостроев. На данный момент в краевом реестре так называемых обманутых дольщиков числится 118 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]