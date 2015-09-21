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Вчера, 16:05
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Взятка в 300 тысяч рублей обернулась миллионным штрафом для приморской фирмы

Взятка в 300 тысяч рублей обернулась миллионным штрафом для приморской фирмы

В Приморье коммерческая организация оштрафована на миллион рублей за дачу взятки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Мир инструмента».

Представители фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни. Он должен был обеспечить беспрепятственное перемещение через границу товаров для компании.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд привлек ООО «Мир инструмента» к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) соответственно.

Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателей по ч. 3, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), находится на рассмотрении в суде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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