МЧС представит к награде жителя Приамурья, спасшего пилота из упавшего владивостокского самолета
Главное управление МЧС по Амурской области готовит документы к представлению к ведомственной награде местного жителя, который накануне первым оказался на месте крушения самолета Ан-2 и спасал членов экипажа. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
К ведомственной награде представят Сергея Калашникова, работающего горным мастером в поселке Экимчан, где накануне Ан-2. Увидев, что самолет падает, он побежал к нему, выбил ногой дверь и вошел в горевшую кабину.
"Внутри были два пилота, с одним из них мы начали вытаскивать второго: у него горела нога, волосы на голове, он кричал. Он был пристегнут, и застежку заклинило. Когда начал гореть полистирол, из-за гари находиться внутри кабины было невозможно. Мы вышли на улицу, где уже работали спасатели и пожарные", - сказал Калашников.
Выбравшись из горящего самолета, Калашников пошел домой. Спасенный пилот направился в центральную районную больницу, где после осмотра медиками от госпитализации отказался.
Напомним, самолет Ан-2 во вторник должен был совершить частный грузовой рейс из поселка Экимчан Амурской области в Хабаровский край. На его борту были два пилота. В результате аварии один пилот погиб от ожогов. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия. В Благовещенской транспортной прокуратуре причиной падения назвали отказ двигателя.
По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" (Владивосток), на момент падения его арендовала авиакомпания "Дальтрансаэро".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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