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В Приморье юристы проведут день правовой помощи детям

В Приморье юристы проведут день правовой помощи детям

20 ноября 2017 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям Управление Минюста России по Приморскому краю организует проведение комплекса мероприятий по правовому консультированию детей и подростков Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Управления Минюста России по ПриморскВ этот день в городах и районах Приморского края можно будет получить консультации по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов детей у представителей государственных органов, различных организаций, а также адвокатского и нотариального сообществ, ведущих специалистов в области права.

Детальный план проведения мероприятий будет размещен на официальном сайте Управления Минюста России по Приморскому краю (http://to25.minjust.ru/) с 14 ноября 2017 года.

Более подробную информацию можно получить по телефонам 260-55-41, 226-11-93.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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