В Приморье юристы проведут день правовой помощи детям
20 ноября 2017 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям Управление Минюста России по Приморскому краю организует проведение комплекса мероприятий по правовому консультированию детей и подростков Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Управления Минюста России по ПриморскВ этот день в городах и районах Приморского края можно будет получить консультации по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов детей у представителей государственных органов, различных организаций, а также адвокатского и нотариального сообществ, ведущих специалистов в области права.
Детальный план проведения мероприятий будет размещен на официальном сайте Управления Минюста России по Приморскому краю (http://to25.minjust.ru/) с 14 ноября 2017 года.
Более подробную информацию можно получить по телефонам 260-55-41, 226-11-93.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.11.2016 Эксперт Министерства юстиции рассказал о проведении Дня правовой помощи детям в Приморье.
-
13.11.2016 Анонс на 14 ноября
-
20.11.2015 В День правовой помощи детям прокуратура Приморского края проводит «прямую линию»
-
08.06.2015 Целевой день бесплатной юридической помощи состоится в Управлении Минюста по Приморскому краю
-
28.05.2014 Анонс на 29 мая
-
19.11.2013 Анонс на 20 ноября
Добавить комментарий