Счастливая пора для отличницы и активистки одной из владивостокских школ неожиданно прервалась из-за тяжелой болезни. Лиза Брюханова потеряла сознание прямо на уроке и в реанимации не приходила в себя более суток. Несмотря на инвалидность, которую девочка получила в 11 лет, она продолжает учиться и бороться с недугом. Помочь ей в этом мы можем все вместе, отправив на номер 5542 смс со словом «Дети». Стоит одно сообщение 75 рублей.

Страшные головные боли, слабость, потери сознания. Так проявляет себя болезнь, точный диагноз которой медики пока установить не могут. Но больше всего 13-летняя Лиза сетует на то, что не может как прежде хорошо учиться. Все хуже становится зрение и координация движений, все чаще подводит память.

Лиза Брюханова: «Я не бегаю, не прыгаю, хожу медленно. Иногда в школе мне помогают дети, потому что они видели мои приступы. Однажды я попросила выйти на уроке и упала перед всем классом...»

С задумчивой и рассудительной девочкой мы уже встречались около года назад. От приступов эпилепсии, которые начались внезапно в 11 лет, ей требовались дорогостоящие лекарства. Их и помогли купить наши телезрители. После нескольких курсов лечения приступы отступили, но болезнь продолжает прогрессировать.

Тамара Миськина, бабушка Лизы: «Мама воспитывает одна двоих детей. Деньги сейчас сумасшедшие летят, и у нас уже продана квартира. Квоты на лечение нам дают не всегда. Нереально среднему человеку вытянуть больного ребенка».

Нейрохирурги столичных и зарубежных клиник, в которых обследовали Лизу, отмечают поражение коры головного мозга и нарушения центральной нервной системы. Без усиленной терапии эпилептические припадки не отпускают ребенка часами, следуя один за другим. Сначала специалисты рекомендовали операцию, но после врачебного консилиума сочли хирургическое вмешательство недопустимым.

Лиза Брюханова: «Я для себя решила: что будет, то будет. Тут уже ничего не поделаешь. Повезет или не повезет, как говорится...»

Преодолевать депрессию — самое трудное, признается Лиза. Делать уроки тоже непросто: приходится прилагать усилия, чтобы справиться с дрожью в руках. Не сдаваться помогают родные и психологи. И Лиза не сдается! Она мечтает в будущем пойти по стопам бабушки и стать врачом.

Помочь семье Лизы Брюхановой в приобретении дорогостоящих препаратов можно прямо сейчас. С любого сотового телефона на номер 5542 нужно отправить смс со словом «Дети». Стоит оно 75 рублей. Перечислить деньги можно и через сайт Русфонд.ру.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]