Приморцам предлагают принять участие в голосовании за лучшего участкового страны
Победители, которые определены в ходе отборочных этапов в октябре текущего года, по одному участковому уполномоченному полиции от каждого субъекта Федерации, теперь принимают участие в финале.
Приморский край на заключительном этапе конкурса «Народный участковый» представляет Евгений Журавлев. На региональном этапе конкурса за участкового уполномоченного из города Спасска-Дальнего майора полиции Евгения Журавлева отдали свои голоса 844 приморца.
Народное голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции завершится 10 ноября 2017 года в 18:00 по московскому времени.
На сегодняшний день по количеству проголосовавших Евгений Журавлев занимает 36-ое место из 83. За конкурсанта из Приморского края отдали свой голос 1116 граждан.
Церемония награждения самых народных участковых пройдет в торжественной обстановке 20 ноября в МВД России. Мероприятие приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября. Победитель и призеры Конкурса будут поощрены правами Министра внутренних дел Российской Федерации, ценными подарками, а также почетными грамотами.
Полиция благодарит жителей Приморья, принявших участие в голосовании, и выражает надежду, что приморцы окажут горячую поддержку нашему конкурсанту на федеральном этапе конкурса.
Проголосовать за нашего кандидата можно в социальных сетях на сайте информационного партнера конкурса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.11.2016 Владивосток претендует на звание лучшего города России
-
27.11.2015 Жительница Приморья поблагодарила полицейского за помощь в разрешении семейного конфликта
-
07.11.2015 «Народный участковый-2015»: голосуй за приморского участкового!
-
02.11.2015 Поддержим нашего конкурсанта на всероссийском этапе акции «Народный участковый»!
-
20.10.2015 Участковый из Ханкайского района вышел в полуфинал Всероссийского конкурса
-
01.11.2014 Стартует народное голосование за лучшего участкового полиции
Добавить комментарий