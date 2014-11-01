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Вчера, 16:35
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Приморцам предлагают принять участие в голосовании за лучшего участкового страны

Приморцам предлагают принять участие в голосовании за лучшего участкового страны

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Победители, которые определены в ходе отборочных этапов в октябре текущего года, по одному участковому уполномоченному полиции от каждого субъекта Федерации, теперь принимают участие в финале.

Приморский край на заключительном этапе конкурса «Народный участковый»  представляет Евгений Журавлев. На региональном этапе конкурса за участкового уполномоченного из города Спасска-Дальнего майора полиции Евгения Журавлева отдали свои голоса 844 приморца.

Народное голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции завершится 10 ноября 2017 года в 18:00 по московскому времени.

На сегодняшний день по количеству проголосовавших Евгений Журавлев занимает 36-ое место из 83. За конкурсанта из Приморского края отдали свой голос 1116 граждан.

Церемония награждения самых народных участковых пройдет в торжественной обстановке 20 ноября в МВД России. Мероприятие приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября. Победитель и призеры Конкурса будут поощрены правами Министра внутренних дел Российской Федерации, ценными подарками, а также почетными грамотами.

Полиция благодарит жителей Приморья, принявших участие в голосовании, и выражает надежду, что приморцы окажут горячую поддержку нашему конкурсанту на федеральном этапе конкурса.

Проголосовать за нашего кандидата можно в социальных сетях на сайте информационного партнера конкурса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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