52 года — и 52 круга по стадиону. Житель Арсеньева решил свой день рождения отметить не обильно накрытым столом, а на стадионе, сжигая калорий бегом.

Сергею Черному сегодня исполняется пятьдесят с хвостиком. В старших классах он занимался легкой атлетикой, но его рекорд тогда был 20 км. Со временем спорт забросил, но несколько лет назад постепенно снова стал тренироваться. И как-то, опять же на бегу, подумал: а ведь 52 круга символично совпадает с его возрастом, и эта дистанция больше его личного рекорда на целый километр! Вот и побежал. Время на финише — 1 час 49 минут. Неплохо. И практически без одышки.

Сергей Черный, житель: «Организм устает, тазобедренный сустав тяжело ворочается. С дыханием нет проблем. Кушать очень хочется. На последних 10 кругах думал: если кто даст куриный окорочок — съел бы сразу».

С именинником часть дистанции пробежал сын-школьник, а жена стоит на дорожке, фиксирует время.

Наталья Панькина, жена: «Я бегаю по силе своей, но вот сегодня, не знаю, я столько не пробегу».

Если быть точным, то Сергей пробежал 21 км и 298 метров — это дистанция полумарафона. Такой необычный способ празднования дня рождения арсеньевский сторонник здорового образа жизни решил повторять каждый год, прибавляя еще по одному кругу длиной 400 метров. Таким образом, к своему столетию он должен преодолеть почти полную марафонскую дистанцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]