В Приморье завершилась вакцинация против гриппа

Более 43% населения или почти 813 тысяч жителей Приморья сделали прививку от гриппа. При этом почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей смогли сделать это бесплатно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в этом году в край поступила бесплатная вакцина отечественного производства «Совигрипп» для взрослого и детского населения.

«Вакцинации за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Третий год подряд Приморский край получает препарат в августе, что позволяет начать прививочную кампанию в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у привитых именно в этот период есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета.

Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января. Специалисты проводят еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Утвержден порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при инфекционных заболеваниях.

Справочно: грипп – острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем с капельками слюны, выделениями из носа при чихании, кашле, разговоре, заражение возможно также через посуду, предметы обихода. Болезнь начинается внезапно с озноба, ломоты в теле, быстро повышающейся температуры (до 38-39 градусов), позже появляются насморк и сухой кашель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]