Полицейские задержали жителя Приморья, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере
На территории Приморского края продолжаются мероприятия по предотвращению преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотиков.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пожарскому району, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя поселка Лучегорск, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.
Ранее в отдел наркоконтроля поступила информация о том, что гражданин занимается сбытом и распространением наркотических средств опийной группы.
Полицейские и дружинники задержали подозреваемого при попытке реализации наркотического средства – ацетилированного опия.
Позже этот же гражданин был взят с поличным, когда перевозил гашишное масло (масло каннабиса), массой 13 граммов в транспортном средстве.
В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства гражданина были обнаружены и изъяты предметы употребления наркотических средств и гашишное масло массой 16 граммов. А на территории Лучегорского угольного разреза сотрудниками полиции обнаружено место изготовления и употребления наркотических средств. Изъяты подготовленные к реализации мак и дикорастущая конопля массой более килограмма. Было установлено, что данные наркотические вещества принадлежат подозреваемому, который в ходе расследования дал признательные показания.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ч.1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми лет.
Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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