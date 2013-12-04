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Во Владивостоке могут возбудить уголовное дело против «братьев из СССР»

Во Владивостоке могут возбудить уголовное дело против «братьев из СССР»

Во Владивостоке братья, до сих пор считающие себя гражданами СССР, не желают возвращать кредиты, оформленные в банках Российской Федерации, и угрожают судебному приставу.

В отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа в отношении двух братьев, граждан Б., возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Кроме этого, Фрунзенский районный суд Владивостока предписал взыскать с «граждан СССР» две квартиры, являющиеся залоговым имуществом.

Помимо невыплаченных кредитов мужчины, не признающие нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считающие себя гражданами СССР, имеют задолженность по уплате административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

Братья отказываются от долговых обязательств и объясняют свою позицию тем, что они не являются гражданами Российской Федерации и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда. Об этом сони заявили судебным приставам на повышенных тонах и в агрессивной форме. Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от разговоров перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с «иностранным агентом» и ее семьей. После чего мужчины вышли из помещения отдела.

В конце рабочего дня судебный пристав-исполнитель обнаружила, что «граждане СССР» никуда не уехали, а находятся до сих пор у здания отдела судебных приставов. Женщина, испугавшись, вызвала полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при попытке проверить документы встретили активное сопротивление со стороны должников. Ко всему прочему, у одного из них был обнаружен нож. Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на 7 суток.

Судебный пристав отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении данных «граждан СССР».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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