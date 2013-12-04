Во Владивостоке могут возбудить уголовное дело против «братьев из СССР»

Во Владивостоке братья, до сих пор считающие себя гражданами СССР, не желают возвращать кредиты, оформленные в банках Российской Федерации, и угрожают судебному приставу.

В отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа в отношении двух братьев, граждан Б., возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Кроме этого, Фрунзенский районный суд Владивостока предписал взыскать с «граждан СССР» две квартиры, являющиеся залоговым имуществом.

Помимо невыплаченных кредитов мужчины, не признающие нынешний конституционно-правовой статус Российской Федерации и считающие себя гражданами СССР, имеют задолженность по уплате административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

Братья отказываются от долговых обязательств и объясняют свою позицию тем, что они не являются гражданами Российской Федерации и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда. Об этом сони заявили судебным приставам на повышенных тонах и в агрессивной форме. Демонстрируя отличное знание законодательной базы СССР и Российской Федерации, братья от разговоров перешли к угрозам в адрес судебного пристава-исполнителя, пообещав расправиться с «иностранным агентом» и ее семьей. После чего мужчины вышли из помещения отдела.

В конце рабочего дня судебный пристав-исполнитель обнаружила, что «граждане СССР» никуда не уехали, а находятся до сих пор у здания отдела судебных приставов. Женщина, испугавшись, вызвала полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при попытке проверить документы встретили активное сопротивление со стороны должников. Ко всему прочему, у одного из них был обнаружен нож. Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на 7 суток.

Судебный пристав отдела судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении данных «граждан СССР».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]