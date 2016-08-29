Во Владивостоке холодает. Ярмарка меховых изделий от российских производителей приглашает жителей и гостей города обновить свой гардероб по приятной цене.

Хорошая шуба это не просто одежда, а комфорт и статус на долгие годы. На выставке русского меха представлен широкий ассортимент моделей. Удлиненная жилетка под шиншиллу и яркое пальто из норки не дадут остаться без внимания. Баллончик с капюшоном, пальто из цветной норки с модным в этом сезоне поперечным узором. Уютная, девичья, укороченная шубка из пудрового песца. Дизайнерский жакет из лисы, изящно скомбинированный с узором из норки. Такие шубы теперь доступны не только жительницам столиц моды, но и дальневосточным модницам.

Дмитрий Симонов, управляющий выставкой: «Ноябрьские холода уже окутали Приморье. Милые женщины, мы приглашаем вас за зимними обновками. Для вас мы подготовили приятные бонусы: беспроцентную рассрочку до трех лет и 50-процентную скидку на ряд моделей».

Сотни фасонов на любой вкус и цвет. Полный размерный ряд на все модели изделий. У жительниц и гостей города есть уникальная возможность примерить и приобрести шубы, жилетки, шапки и аксессуары из меха лучшего качества, представленного на рынке. У каждого мехового изделия есть сертификат качества, а также серийный номер, по которому можно удостовериться, что это оригинальная шуба от лучших производителей пушнины. Примерять и покупать зимние обновки можно ежедневно с 10.00 до 19.00. Выставка продлится до 12 ноября включительно в СК "Динамо".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]