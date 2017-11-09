В Дальнегорске горит авторазборка
В Дальнегорске произошел пожар на авторазборке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru.
Как видно на записи, сильный пожар бушует на авторазборке, черный дым поднимается от горящих автомобилей, с громкими хлопками от температуры лопаются покрышки, как предполагает снимающий.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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