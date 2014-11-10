Показы международного кинофестиваля ВГИК начались в Приморье

Показы победителей российского этапа 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК начнутся в Приморье в четверг, 9 ноября, и завершатся во вторник, 14 ноября.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкойна пресс-службу администрации Приморского края, киносеансы состоятся во Владивостоке на материке и острове Русский. Каждый зритель сможет проголосовать за понравившийся фильм, а 17 ноября по итогам зрительского голосования в Москве будет вручен приз зрительских симпатий. 9 и 10 ноября 18.30 показы пройдут во Владивостоке в киноклубе “Ориент” – в Приморском краевом центре народной культуры, ул. Пушкинская, 25. С 10 по 14 ноября в 16.00 – на площадке учебной телевизионной студии Школы гуманитарных наук ДВФУ – остров Русский, корпус А, аудитория 906. Вход на все мероприятия свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

Фестиваль ВГИК пройдет на киноплощадках по всей России.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8(423)2-7000-51и на сайте www.primoryefilm.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]