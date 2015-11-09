Анонс на 10 ноября

10 ноября на акватории Приморского края закрывается навигация маломерных судов.

10 ноября во Владивостоке в 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс – Дальний Восток» (ул. Алеутская, дом 11 (здание Приморгражданпроекта), 5-й этаж, каб. 504 пройдет пресс-конференция, посвященная закрытию навигационного сезона в Приморском крае и безопасности предстоящей зимой.

10 ноября во Владивостоке в 10.00 в «AZIMUT Отель Владивосток» (ул. Набережная, д. 10) состоится семинар, посвященный презентации лучших туристских продуктов, разработанных местными и московскими специалистами в сфере туризма.

10 ноября во Владивостоке на центральной площади будет проходить сельскохозяйственная ярмарка.

10 ноября во Владивостоке в 14.00 в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичёва, 15, 2 этаж) начнется очередная познавательная лекция для садоводов и огородников краевого центра. На занятии о создании красивого сада своими руками на дачных участках расскажет ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким. Вход свободный.

C 10 по 17 ноября во Владивостоке будет проходить международный джазовый фестиваль.

10 ноября во Владивостоке в 18.30 в Приморском краевом центре народной культуры (Пушкинская, 25) пройдет кинопоказ, посвященный 37-му международному студенческому фестивалю ВГИК.

10 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток — БК «Самара» Самара. Суперлига — Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

10—11 ноября г. Уссурийск, бассейн «Чайка» (ул. Пушкина, 36). Открытые краевые соревнования по плаванию «Уссурочка», 2-й этап. Открытие 10 ноября в 10.45.

10—12 ноября г. Партизанск, бассейн КГАУ КСШ (ул. Гоголевская, 3). Открытое Первенство Приморского края по синхронному плаванию «Фея воды» среди спортсменок 2005 г.р. и моложе. Начало 10 ноября в 12.00, открытие 11 ноября в 11.00.

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие.

10 ноября — Международный день бухгалтерии.

10 ноября — Всемирный день молодежи.

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]