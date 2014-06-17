Единственный дальневосточный гусляр лишился своего музыкального инструмента

Судебные приставы задержали должника-алиментщика Валерия Новицкого, который является единственным гусляром на Дальнем Востоке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, мужчина укрывался от оплаты содержания ребенка-инвалида более трех лет, и задолженность на данный момент составляет более 80 000 рублей. Отметим, для задержания Валерия Новицкого было задействовано шесть человек. Музыкант был уверен, что едет давать интервью местному телеканалу, однако машину с ним поджидали судебные приставы. После проверки документов ему предложили проследовать в УССП и оформили протокол.

У мужчины есть сын 1985 года рождения, инвалид первой группы. Должник сказал, что знал о ребенке, но из-за плохого финансового положения не мог платить алименты. На момент задержания Новицкий предложил погасить 500 рублей, хотя долг на данный момент превышает 80 000. К слову, в 2004 году он уже был судим за неуплату алиментов.

«На данный момент его имуществом являются гусли и мобильный телефон. Инструмент был арестован и отдан на оперативное хранение. В течение 10 дней он обязан погасить задолженность, в противном случае гусли будут проданы, а должника привлекут к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Также был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.25 КоАП РФ. Состоится суд, и будет принято решение об аресте или исправительных работах», – сказал пристав по розыску Иван Куклин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]