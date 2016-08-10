В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже бензина

В Уссурийск к полицейским обратился предприниматель, который написал заявление о краже топлива. Причиненный ущерб превысил 165 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей. В ходе розыска была установлена личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний местный житель.

В период с начала августа по конец сентября водитель-экспедитор в личных целях приобретал бензин на заправках. Для оплаты мужчина использовал карту, предназначенную для обеспечения топливом служебного автомобиля.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Теперь против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]