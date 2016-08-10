В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже бензина
В Уссурийск к полицейским обратился предприниматель, который написал заявление о краже топлива. Причиненный ущерб превысил 165 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей. В ходе розыска была установлена личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний местный житель.
В период с начала августа по конец сентября водитель-экспедитор в личных целях приобретал бензин на заправках. Для оплаты мужчина использовал карту, предназначенную для обеспечения топливом служебного автомобиля.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Теперь против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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