В двух отделениях Спасской горбольницы завершен капитальный ремонт

Первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии Спасской городской больницы готовятся принимать пациентов в капитально отремонтированных помещениях сразу после нового года.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы из краевого бюджета направлено более 15,5 миллионов рублей.

«Все капитальные работы уже завершены. Контракт включал в себя работы по капитальному ремонту помещений, расположенных на третьем этаже, общей площадью почти тысяча квадратных метров, а также помещений общей площадью почти 470 квадратных метров, расположенных на четвертом этаже главного корпуса», – сообщила главный врач медучреждения Светлана Забудская.

Кроме этого, в главном корпусе заменены оконные проемы на пятом этаже.

Сейчас в медучреждении готовятся к закупке нового оборудования и мебели для обновленных помещений.

После того, как в отремонтированные помещения переедут кардиологическое и первично-сосудистое отделения, то помещения, расположенные на третьем этаже, будут задействованы под размещение кабинетов функциональной диагностики.

«Все будет сосредоточено в одном месте, это очень важно при соблюдении правил «золотого» часа в медицине», – подчеркнула Светлана Забудская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]