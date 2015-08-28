В двух отделениях Спасской горбольницы завершен капитальный ремонт
Первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии Спасской городской больницы готовятся принимать пациентов в капитально отремонтированных помещениях сразу после нового года.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы из краевого бюджета направлено более 15,5 миллионов рублей.
«Все капитальные работы уже завершены. Контракт включал в себя работы по капитальному ремонту помещений, расположенных на третьем этаже, общей площадью почти тысяча квадратных метров, а также помещений общей площадью почти 470 квадратных метров, расположенных на четвертом этаже главного корпуса», – сообщила главный врач медучреждения Светлана Забудская.
Кроме этого, в главном корпусе заменены оконные проемы на пятом этаже.
Сейчас в медучреждении готовятся к закупке нового оборудования и мебели для обновленных помещений.
После того, как в отремонтированные помещения переедут кардиологическое и первично-сосудистое отделения, то помещения, расположенные на третьем этаже, будут задействованы под размещение кабинетов функциональной диагностики.
«Все будет сосредоточено в одном месте, это очень важно при соблюдении правил «золотого» часа в медицине», – подчеркнула Светлана Забудская.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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