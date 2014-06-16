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В Уссурийске подросток «под таблетками» бегал по железнодорожным путям

В Уссурийске подросток «под таблетками» бегал по железнодорожным путям

В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск от наряда стрелков военизированной охраны поступило сообщение о том, что в парке станции задержан подросток. Мальчик был в неадекватным состоянии, бегал по железнодорожным путям в легкой одежде.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе проверки установлено, что 17-летний учащийся одного из колледжей употребил несколько обезболивающих таблеток и стал вести себя не адекватно.

Родители несовершеннолетнего, вызванные стражами правопорядка, рассказали инспекторам полиции, что ранее ничего подобного за своим сыном не замечали. В школе он характеризовался с положительной стороны.

В присутствии родителей стражи правопорядка сопроводили подростка в наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.

В настоящее время медики подтвердили клинические признаки его опьянения. Окончательное заключение о том, присутствуют ли в организме подростка запрещенные к гражданскому обороту вещества, будет вынесено по результатам химико-токсикологического исследования.

В отношении подростка сотрудниками транспортной полиции, по факту его нахождения на железнодорожных путях в неустановленном месте, составлен административный протокол.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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