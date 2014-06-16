В Уссурийске подросток «под таблетками» бегал по железнодорожным путям
В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск от наряда стрелков военизированной охраны поступило сообщение о том, что в парке станции задержан подросток. Мальчик был в неадекватным состоянии, бегал по железнодорожным путям в легкой одежде.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе проверки установлено, что 17-летний учащийся одного из колледжей употребил несколько обезболивающих таблеток и стал вести себя не адекватно.
Родители несовершеннолетнего, вызванные стражами правопорядка, рассказали инспекторам полиции, что ранее ничего подобного за своим сыном не замечали. В школе он характеризовался с положительной стороны.
В присутствии родителей стражи правопорядка сопроводили подростка в наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования.
В настоящее время медики подтвердили клинические признаки его опьянения. Окончательное заключение о том, присутствуют ли в организме подростка запрещенные к гражданскому обороту вещества, будет вынесено по результатам химико-токсикологического исследования.
В отношении подростка сотрудниками транспортной полиции, по факту его нахождения на железнодорожных путях в неустановленном месте, составлен административный протокол.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.08.2017 Двое подростков отправились из Приморья в Новосибирск в грузовом вагоне поезда
-
31.07.2017 Владивостокские полицейские нашли на вокзале пропавшего без вести подростка
-
16.03.2016 В пригороде Владивостока электропоезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу
-
26.11.2014 В Находке поезд сбил шестнадцатилетнего подростка
-
25.09.2014 В пригороде Владивостока сотрудники транспортной полиции спасли мужчину
-
16.06.2014 Во Владивостоке несовершеннолетний пострадал от удара электрическим током
Добавить комментарий