Тигр задрал корову: каким должен быть размер компенсации?

Им не мешают ни самолёты, ни автомобили, когда речь идёт об упитанном телёнке. Тигр задрал домашнее животное в пригороде Владивостока, в нескольких метрах от оживлённой автотрассы по дороге в аэропорт. Но компенсация владельцу бурёнки не понравилась, слишком худая. Уже год защитники полосатых разводят руками: нет такого в документах — баш на баш в смысле живого веса. О том, как разрешится противостояние корова-тигр, расскажем сегодня в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье». Сейчас спецрепортаж монтируют к эфиру. Не пропустите в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]